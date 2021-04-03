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فوز الأمير ومنية سمنود وعمال المنصورة بالقسم الثالث اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 06:07 م
بوابة الفجر
هثيم حبيب
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اختتمت عصر اليوم مباريات الجولة ٢٠ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث استأنفت مباريات الجولة بعدما أقيمت أمس مباريات ميجاسبورت و كهرباء طلخا والتى إنتهت بالتعادل السلبى، ولقاء شيكو ونبروه والذى إنتهى بفوز شيكو بهدف.

عمال المنصورة تخطى دقادوس بثلاثية نظيفة بيننا حقق منية سمنود فوزا غاليا على حساب ضيفه المنزلة فيما تغلب الأمير على الخيارية بهدف.

وحسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما مباراة فريقى شربين وبلقاس فيما عاد مياه الدقهلية بتعادل غالى أمام السنبلاوين بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة التاسعة
1-شيكو 45 نقطة
2- نبروة 41 نقطة
3- بلقاس 31 نقطة 
4- السنبلاوين 29 نقطة 
5- مياه الدقهلية 28 نقطة
6- شربين 28 نقطة
8- منية سمنود 27 نقطة
7- ميجا سبورت 26 نقطة
9- كهرباء طلخا 23 نقطة
11- عمال المنصورة 22 نقطة
10- الخيارية 22 نقطة
12- الأمير 19 نقطة
13- شبان بداوي 16 نقطة
14- اتحاد المنزلة 11 نقطة
15- دقادوس 8 نقاط

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