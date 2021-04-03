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الآثار عن المومياوات الملكية: مصر أصل الحضارة وأم الدنيا (فيديو)

السبت 03/أبريل/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس خالد شريف، مستشار وزير الآثار للتحول الرقمي، إن مصر أبهرت العالم منذ آلاف السنين وما زالت تبهره بهذا الحدث الفريد وهو نقل موكب أسطوري مهيب للمومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة والذي سيجوب شوارع القاهرة من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

وأضاف "شريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر علمت العالم الفنون والعلوم والرياضيات وكانت من أعظم الحضارات حول العالم، مشيرًا إلى أن المتحف القومي للحضارة المصرية هو واحد من أكبر متاحف الحضارة في العالم وفريد من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط؛ ومصر أصل الحضارة وأم الدنيا.

وأشار مستشار وزير الآثار للتحول الرقمي، إلى أن الوزارة أطلقت فيلمًا ترويجيًا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين هم الفنان القدير حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، لافتًا إلى أن الفيلم يتضمن محتوى حصري عن تاريخ الـ 22 مومياء الملكية التي ستُنقل من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.

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