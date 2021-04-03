خلطات لتبييض محيط الفم وعلاج تساقط الشعر

هناك مجموعة من الخلطات التي يجب اتباعها لتبييض محيط الفم ومنع الشعر من التساقط ويجب المداومة عليها للحصول على أفضل النتائج:





خلطة تبييض محيط الفم

أنت بحاجة إلى القليل من الزبادي، أرز ناعم، شوفان وحليب بودرة.





اخلطي المزيج جيداً، ضعيه على محيط الفم واتركيه 10 دقائق حتى يجف وبعدها اغسلي وجهك ورطبيه جيداً.





يمكنك استعمال هذه الخلطة يومين في الأسبوع.





خلطة تطويل الشعر ومنع تساقطه

إكليل الجبل، أرز، قرنفل، والحبة السوداء، أوراق الغار.





اغلي المكونات على نار خفيفة حتى الغليان بعدها صفيه وضعيه داخل زجاجة رذاذ في البراد واستخدميها قبل الإستحمام من خلال تدليك فروة الرأس بها 10 دقائق قبل الإستحمام.