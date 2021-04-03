جربي ماسكات الخوخ لتبييض البشرة ومكافحة التجاعيد

نقدم لكم في السطور التالية أفضل الطرق لتحضير ماسكات تعمل على ترطيب وتبييض البشرة والتخلص من التجاعيد والحصول على بشرة خالية من المشاكل:





ماسك الخوخ والزبادي لتبييض البشرة





في وعاء صغير، اخلطي ملعقة صغيرة من الخوخ المهروس وملعقة كبيرة من الزبادي. وحين تحصلين على عجينة ناعمة وسميكة. قومي بدايةً بغسل وجهك جيداً وتقشيره باستخدام مقشر طبيعي لطيف. جففي وجهك وقومي بالتربيت عليه. من ثم، طبقي العجينة على بشرة وجهك، مع تدليكها برفق، واتركيها لمدة 25 دقيقة. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ ورطبيه بكريم مرطب كثيف.





ماسك الخوخ وزيت اللوز لمكافحة التجاعيد





امزجي ملعقة كبيرة من الخوخ المهروس وملعقتين صغيرتين من زيت اللوز الحلو وبضع قطرات من الفيتامين E. وحين تصبح المكونات متجانسة، طبقيها على بشرة وجهك بعد تنظيفها جيداً، واتركيها لمدة 20 دقيقة. بعدها، دلكي المزيج على وجهك واشطفيه من ثم بالماء الدافئ.





ماسك الخوخ والأناناس لتوهج ونضارة البشرة





اخلطي ملعقة صغيرة من كل من الخوخ المهروس والأناناس المهروس، وملعقة كبيرة من العسل. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على وجهك بعد تنظيفه بالغسول الملائم. اتركي الخليط على بشرة وجهك لمدة نصف ساعة، أو الى أن يجف تماماً. بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ، ورطبيه بكريم ترطيب فعال مناسب لنوع بشرتك.