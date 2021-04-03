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محافظ بني سويف يزور مؤسسة الأيتام: رعايتهم أعظم الأعمال عند الله (صور)

السبت 03/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت، إن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعًا، فضلا عن أنه عمل وطنى وإنسانى فى المقام الأول، مؤكدا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطى عملية واضحة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجا.

مؤسسة الأيتام

جاء ذلك خلال زيارته المؤسسة الإيوائية لرعاية الأيتام التابعة لمسجد الرحمن بناصر وتشرف عليها مديرية التضامن، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم،حيث اطمأن المحافظ على توافر كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأطفال المؤسسة والبالغ عددهم 35 طفلًا وطفلة من الأيتام،معربا عن سعادته بوجوده وسط الأيتام للاحتفال بعيدهم ومشاركتهم فرحتهم وتقديم التهنئة لهم بهذه المناسبة، واطمأن من المسئولين بالمؤسسة على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفية التي يحتاج إليها الأطفال، مشددًا على حسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم وحقهم في الرعاية والاهتمام.

المحافظ والأطفال

وداعب محافظ بنى سويف عددًا من الأطفال، وحرص على إضحاك عدد منهم، وتوزيع الهدايا عليهم، محفزا الأمهات البديلات والمشرفات بالمؤسسة على بذل مزيد من الرعاية وأن مايقومون به يجسد المعنى الحقيقى للإنسانية، ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.

فيروس كورونا

وأشار محافظ بني سويف، في تصريحات له إلى حرصه على زيارة أبنائنا، أبناء مصر، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مع تداعيات فيروس كورونا مضيفا: "كل أطفال مصر في هذا اليوم لهم من يسأل عليهم ويعيد عليهم، فلازم أكون مع هؤلاء الأطفال اليوم، حتى أطمئن على أحوالهم وأهنئهم بهذه المناسبة،وأتأكد من الرعاية المقدمة لهم خاصة مع ظروف كورونا، وضرورة وقايتهم وحمايتهم، والالتزام بالماسكات الطبية، وتوفير المواد المطهرة، والتعقيم الجيد لمؤسسات الأيتام".
محافظ بني سويف يزور مؤسسة الأيتام: رعايتهم أعظم الأعمال عند الله (صور)
محافظ بني سويف يزور مؤسسة الأيتام: رعايتهم أعظم الأعمال عند الله (صور)
محافظ بني سويف يزور مؤسسة الأيتام: رعايتهم أعظم الأعمال عند الله (صور)
محافظ بني سويف يزور مؤسسة الأيتام: رعايتهم أعظم الأعمال عند الله (صور)
محافظ بني سويف يزور مؤسسة الأيتام: رعايتهم أعظم الأعمال عند الله (صور)
محافظ بني سويف يزور مؤسسة الأيتام: رعايتهم أعظم الأعمال عند الله (صور)

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