Advertisements

هل نقل المومياوات الملكية مخالف للشرع؟ الشيخ خالد الجندي يُجيب

السبت 03/أبريل/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن استخراج جثامين الموتى يجوز في عدة حالات فقهية، لافتا إلى أن سوأة الإنسان هي العورتين المغلظتين، وليس الجسم كله، في المومياوات لا يوجد سواة تظهر فيها حتى لا يستشهد أحد بالآية في غير محلها.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن استخراج المومياوات الفرعونية يجوز، وأيضا يجوز استخراج الجثامين لتوسعة الشوارع، وأيضا استخراج طفل من بطن أمه المتوفاة، فأي مصلحة للحى أولى، لافتا إلى أن استخراج الجثامين من أجل التشريح للشك في حالة جنائية يجوز لإقامة ميزان العدالة وضبط الجناة.

وأضاف أن العين لا يشعر بأي شيئ بعد موته، والحديث عن كسر عظام الميت مثل الحي، فهو غير صحيح، موضحًا أن هناك أسباب وبائية تقتضى استخراج جثامين الموتى لفحصها ومعرفة شكل الوباء وما يفعله، وأيضا يجوز في حالات إثبات النسب ومعرفته بتحليل dna، وأيضا لنقل الأعضاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفل المومياوات الملكية عرض موكب المومياوات الملكية المومياوات الملكيه

أخبار تهمك

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجأت في تشكيل الزمالك المتوقع ضد مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 17 ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ ساعة و نصف

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل أمام المريخ السوداني بدوري الأبطال

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

علي جمعة يوضح حكم نقل عظام المتوفي لتوسعة المدفن

65 عام بين الأموات .. " تُربي" المنيا يروي تفاصيل مهنة "الأسرار"

خالد الجندي: هذا هو الشخص "فاقد الطهورين"

خالد الجندي: شعر المرأة عورة ويجب ستره

تحت السرير.. العثور على طفلة ناجية من مذبحة "كفر الدوار"

"طعنات غائرة بالرقبة".. الطب الشرعي ينتهي من تشريح جثث ضحايا "مذبحة" كفرالدوار.. والنيابة تصرح بالدفن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة