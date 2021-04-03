هل نقل المومياوات الملكية مخالف للشرع؟ الشيخ خالد الجندي يُجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن استخراج جثامين الموتى يجوز في عدة حالات فقهية، لافتا إلى أن سوأة الإنسان هي العورتين المغلظتين، وليس الجسم كله، في المومياوات لا يوجد سواة تظهر فيها حتى لا يستشهد أحد بالآية في غير محلها.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن استخراج المومياوات الفرعونية يجوز، وأيضا يجوز استخراج الجثامين لتوسعة الشوارع، وأيضا استخراج طفل من بطن أمه المتوفاة، فأي مصلحة للحى أولى، لافتا إلى أن استخراج الجثامين من أجل التشريح للشك في حالة جنائية يجوز لإقامة ميزان العدالة وضبط الجناة.



وأضاف أن العين لا يشعر بأي شيئ بعد موته، والحديث عن كسر عظام الميت مثل الحي، فهو غير صحيح، موضحًا أن هناك أسباب وبائية تقتضى استخراج جثامين الموتى لفحصها ومعرفة شكل الوباء وما يفعله، وأيضا يجوز في حالات إثبات النسب ومعرفته بتحليل dna، وأيضا لنقل الأعضاء.

