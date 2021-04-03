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ريال مدريد يُحقق فوزًا صعبًا على حساب إيبار في الليجا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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استأنف ريال مدريد انطلاقته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولي بفوز ثمين 2 - صفر على إيبار يوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة.

وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماركو أسينسيو في الدقيقة 41 ، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 73 .

واستعد الريال بهذا الفوز جيدا على المستويين الفني والمعنوي لمباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد إيبار عند 23 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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