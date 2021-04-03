خطوات تطبيق المكياج لصاحبات العيون الصغيرة

تواجه العروس صاحبة العيون الصغيرة المسحوبة مشكلة اختيار المكياج المناسب لها، والذي يُظهر عينيها بشكل أكبر وأكثر جاذبية خلال حفل الزفاف، وعن خطوات تطبيق مكياج العيون الصغيرة المسحوبة للعروس إليكم التالي:





الحواجب: أثناء رسم حاجبيك، ركزي على القوسين وأطراف حاجبيك، لأن هذا سيعطيك هذا مظهرًا حادًا ويوفر إطارًا رائعًا لإطالة عينيك بمساعدة المكياج.





ظلال العيون: امزجي لونين متقاربين من ظلال العيون لأعلى وللخارج لإضافة الشكل المرغوب وإطالة عينيك.

ومن ألوان ظلال العيون المناسبة للعيون الصغيرة المسحوبة للعروس، العنابي والبرونزي والبني الداكن والنحاسي.





الآيلاينر والكحل: ارسمي الكحل والآيلاينر بخط ممدود يمتد إلى خارج العينين، ينتهيان قبل نهاية الحاجبين، فهذه الرسمة تساعد على جعل العيون تبدو أكثر اتساعاً وجاذبية.



