فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلاوتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

حقق فريق ديرب نجم مفاجأة بالفوز على فريق ميت خلف، في الجولة الـ 23 لمنافسات المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث .



أحرز أحمد شوقي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول .



وشهدت المواجهات الأخرى، فوز كبير لفريق مركز شباب تلا على حساب فريق غزل شبين بسبعة أهداف مقابل هدفين، سجلهم أحمد بيكو 5 أهداف ومحمود الصفطاوي هدفين، وسجل للغزل فتحي جمال ومصطفى جمال .



وحقق منوف فوزا كبير على مركز شباب عرابي بنتيجة 3-1 أحرزهم يوسف العبساوي وحسام الخولي ومحمد مليك في الشوط الاول، وجاء هدف عرابي الوحيد بالشوط الثاني للاعب حسام حسن .



وفاز مركز شباب أبو حماد بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب مركز شباب ديرب نجم، سجلهم



وفي موقعة درامية تعادل فاقوس على ملعبه مع بلبيس 2-2 شهد الشوط الأول تفوق فاقوس 2-1 عن طريق أحمد زيزو ومحمود عفروتو، وقبل ختام الشوط سجل مالو هدف بلبيس، وفي الشوط الثاني أحرز بلبيس هدف التعادل عن طريق اللاعب .



وحسم التعادل السلبي لقاء ميت خاقان مع الشرقية، وتعادل مركز شباب بطا مع عرب الرمل 1-1 في معركة كروية مثيرة، سجل لعرب الرمل اللاعب أحمد فوزي كعبورة، فيما سجل لبطا عبد الله صبيح.



ويلعب الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 24 الشرقية مع تلا، وميت خلف مع ميت خاقان، وأبو حماد مع ديرب، وعرب الرمل مع أبو كبير، ومنوف مع بطا، وبلبيس مع عرابي، وشباب ديرب مع فاقوس .



ترتيب المجموعة العاشرة



1- بلبيس 48 نقطة

2- الشرقية 46 نقطة

3- فاقوس 39 نقطة

4- تلا 39 نقطة

5- ميت خلف 39 نقطة

6- ابو حماد 32 نقطة

7- منوف 30 نقطة

8- بطا 27 نقطة

9- أبو كبير 26 نقطة

11- ميت خاقان 26 نقطة

10- غزل شبين 26 نقطة

12- عرب الرمل 23 نقطة

13- ديرب نجم 19 نقطة

14- عرابي 14 نقطة

15- شباب ديرب 3 نقاط