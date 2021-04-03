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خبير آثار: 408 محطات ووكالات تذيع بث مباشر لرحلة ملوك مصر

السبت 03/أبريل/2021 - 06:20 م
داليا الحسين
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قال وليد البطوطي، الخبير الأثري، إن هناك 408 محطات ووكالات تذيع الحدث بث مباشر للعالم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة لبرنامج "على مسوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية، أن العالم كله منبهر بالحضارة المصرية ومتشوق لها، ويترقب موكب نقل المومياوات الملكية.

ولفت إلى أن الوقت متأخر عن مصر في شرق الكرة الأرضية، لكنهم مترقبون لهذا الحدث، ومنتظرين متابعته، لافتا إلى أن جامعات العالم تتنافس في علم المصريات.

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