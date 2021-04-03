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الأمن يكثف جهوده من أجل ضبط المتهم بقتل سيدة وطفلها بالمنيا

السبت 03/أبريل/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم الهارب الذي قتل سيدة وطفلها في أحد شواع مدينة بني مزار بشمال محافظة المنيا، في ظروف غامضة يحاول رجال المباحث كشف ملابساتها.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار، بوقوع حادث قتل لسيدة وطفلها داخل المدينة.

بالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها تدعي « مريم » في العقد الرابع من عمرها وابنها « كراس » في العقد الثاني من عمره، وأنهما قتلا علي يد سائق توك توك، وتم إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة، لحين إصدار تقريري الطبيب الشرعي ومفتش الصحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وتكثف إدارة البحث الجنائي ومباحث شرطة بني مزار من جهودها للوقوف علي أسباب هذا الحادث، وضبط مرتكب الواقعة.

وكشف مصدر أمني أن التحريات الأولية توصلت حتى الآن إلي أن المتهم قتل ربة المنزل وطفلها بسلاح أبيض "ساطور" وفرّ هاربًا، مؤكدا أنه لم يتم معرفة سبب الواقعة، وجاري تجديد هوية المتهم وضبطه.
نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام.

ووردت إشارة لغرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بالشارع السابع بشرق المحطة في مركز بني مزار، إذ تعدى شخص يعمل سائق توك توك جاري تحديد هويته علي أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ساطور ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام لتحديد هويتهما، وقد نشرت سلطات الأمن عناصرها بمحيط الجريمة.

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