الأمن يكثف جهوده من أجل ضبط المتهم بقتل سيدة وطفلها بالمنيا



ووردت إشارة لغرفة عمليات النجدة بوقوع جريمة قتل بالشارع السابع بشرق المحطة في مركز بني مزار، إذ تعدى شخص يعمل سائق توك توك جاري تحديد هويته علي أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ساطور ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام لتحديد هويتهما، وقد نشرت سلطات الأمن عناصرها بمحيط الجريمة.



وكشف مصدر أمني أن التحريات الأولية توصلت حتى الآن إلي أن المتهم قتل ربة المنزل وطفلها بسلاح أبيض "ساطور" وفرّ هاربًا، مؤكدا أنه لم يتم معرفة سبب الواقعة، وجاري تجديد هوية المتهم وضبطه.نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام.