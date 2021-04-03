الآثار: نقل المومياوات الملكية حدث ضخم لن يتكرر (فيديو)



قال المهندس خالد شريف، مستشار وزير الآثار للتحول الرقمي، إن حدث نقل المومياوات الملكية من ميدان التحرير إلى مدينة الفسطاط لم يحدث في العالم، موضحًا أنه إلى جانب قيمته التاريخية والعالمية كحدث ضخم لم يتكرر من قبل، فإنه يؤكد للعالم أن مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار وقادرة على استضافة وتنظيم مثل هذه الأحداث العملاقة على الرغم من جائحة انتشار فيروس كورونا.



وأضاف "شريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن العديد من الدول الأوروبية لن تقدر على تنظيم مثل هذا الحدث في ظل هذه الأجواء وهو ما ظهر في إلغاء العديد من الفاعليات والأنشطة بالكثير من هذه الدول، إلا أن مصر تمكنت من تنظيم وتأمين هذا الحدث أمنيًا وصحيًا، بل وقامت بالترويج له في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.



وتابع: "العديد من الجهات والمنظمات الأجنبية سلطت الضوء على هذا الحدث الفريد ومنها شبكة "سي إن إن" الأمريكية التي نشرت تقريرًا مفصلًا عن الحدث، ألقت فيه الضوء على استعداد مصر لموكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط وغيرها من وسائل الإعلام، الأمر الذي يؤكد على ضخامة الحدث والاهتمام العالمي به.



