فوز الدخان وبنى سويف والإعلاميين والغاء مباراة الفيوم والمنيا

حقق فريق الشرقية للدخان الفوز خارج ملعبه على حساب فريق كيما اسوان بهدفين مقابل هدف بالجولة الـ 20 للقسم الثاني.



تقدم الدخان بهدف محمد الفيل في الدقيقة 30 من الشوط الثاني واضاف مصطفى الحر الهدف الثاني للدخان في الدقيقة 40 بينما سجل كيما اسوان مصطفى جمال في الدقيقة الأخيرة من المباراة .



وحقق فريق بنى سويف فوزا مهما على فريق أسمنت أسيوط بهدف سجله مصطفى عبد الوهاب في الدقيقة 43 من الشوط الأول .



وتغلب فريق ديروط على فريق مركز شباب سمسطا بثلاثية مقابل هدف، حيث تقدم ديروط بهدف نظيف في الشوط الأول سجله اسلام عبد الراضي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء .



وفي الشوط الثاني تعادل يوسف جارا لشباب سمسطا في الدقيقة 5 وأدرك جاستين الهدف الثاني في الدقيقة 9 واضاف فرغلي باولو الهدف الثالث في الدقيقة 40 .



وحقق بترول أسيوط فوزا غاليا على فريق الألومنيوم بهدف سجله محمد دياب في الدقيقة 18 من الشوط الأول.



ونجح فريق الإعلاميين في تخطي كمين شبان قنا بالفوز بنتيجة 2-1 حيث انتهى الشوط الأول 1-1 تقدم الإعلاميين بهدف اسلام كمال من ركلة جزاء في الدقيقة 25 وتعادل أحمد سمير لقنا في الدقيقة 35 وأدرك مهدي صبحي بوكا الهدف الثاني في الشوط الثاني.



وفاز فريق سوهاج مع فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد سجله محمد ناحج في الدقيقة 27 من الشوط الثاني .



وإصابة لاعب تليفونات بني سويف محمد خالد وتم ننقله للمستشفى .



وفاز فريق قنا على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم فريق قنا بهدف إبراهيم حسن في الدقيقة 30 من الشوط الأول وتعادل محمد مصطفى لطهطا في الدقيقة 35 من الشوط الثاني .



واضاف محمد اسماعيل من ركلة جزاء الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة .



وقام الحكم وائل فرحان بإلغاء مباراة الفيوم مع فريق المنيا لتأخر وصول سياره الاسعاف لمدة 35 دقيقة.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 44 نقطة

2-المنيا36 نقطة

3- بنى سويف 36 نقطة

4- الألومنيوم35 نقطة

5- ديروط 32 نقطة

6- الإعلاميين 30 نقطة

7- سوهاج 28 نقطة

8- قنا 28 نقطة

9- الفيوم 24 نقطة

10- البترول 24 نقطة

11- شباب سمسطا 21 نقطة

12- تليفونات بني سويف 20 نقطة

13- شبان قنا 20 نقطة

14- كيما اسوان 17 نقطة

15- أسمنت أسيوط 14 نقطة

16- طهطا 12 نقطة