أهداف مباراة ريال مدريد 2-0 إيبار في الدوري الإسباني

استأنف ريال مدريد انطلاقته في بطولة الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي بفوز ثمين 2 / صفر على إيبار اليوم السبت في المرحلة الـ29 من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فياريال على مضيفه غرناطة 3 / صفر.





واستعد الريال بهذا الفوز جيدا على المستويين الفني والمعنوي لمباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.





ورفع الريال رصيده إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة وثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد.



