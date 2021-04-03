التحالف العربي يحبط هجومًا حوثيًا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

استطاعت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل ميليشيات الحوثيين جنوب البحر الأحمر.





وذكر التحالف العربي في بيان اليوم السبت أنه تم تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد، يتبع لميليشيات الحوثي بمدينة الصليف غرب اليمن.





وشدد التحالف أن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.





كما أكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.



