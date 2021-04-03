بنى سويف يفوز على اسمنت اسيوط في القسم الثاني



وبالشوط الثانى حاول الاسمنت الضغط لتدارك هدف التعادل إلا أن صلابة دفاع بنى سويف نجحت فى تتويج الفريق بالثلاث نقاط .

كما شهدت المباراة تعاطف القائم مع اسمنت اسيوط أكثر من مرة ومنع أكثر من هدف محقق .



بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بدء المباراة بتشكيل مكون من شريف مدحت ومحروس محمود ومصطفى عبد الوهاب وهشام شحاته ومحمود بكرى ومعتز محروس وعمر مختار واسامة مرعى وأحمد عبد الرازق ومحمد اشرف وبلال زكريا .



فيما بدء اسمنت اسيوط بقيادة مديره الفنى هيسم صالح المبارة بتشكيل مكون من منتصر نحيل وأحمد حسين وحسام هريدى وحمد محمد ومحمد فوزى وعبد الرحمن مكرم وأحمد سليمان وعبد المنعم رحب ومحمد رفاعي وأحمد ميكا ومحمد عيد .



ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من عمرو رمضان ويعاونه كريم فاروق وحسام مصطفى ومحمد رمضان حكما رابعا وسيد الشورى مراقب حكام .

وحصل بلال زكريا لاعب بنى سويف على الكارت الاصفر وحسام هريدى ومحمود أسامة لاعبي اسمنت اسيوط .



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 36 نقطة فيما توقف رصيد اسمنت اسيوط عند النقطة 14 .

فاز بنى سويف بهدف نظيف على حساب ضيفه اسمنت اسيوط وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الجولة 20 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.بنى سويف سيطر على مجريات المباراة من البداية واضاع لاعبي الفريق العديد من الفرص المحققة حتى نجح مصطفى عبد الوهاب فى إحراز هدف بنى سويف بالدقيقة 43 بالشوط الاول براسية رائعة سكنت الزاوية اليمنى لحارس الاسمنت .