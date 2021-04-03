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وزير النقل: "قولوا محتاجين معدات إيه وأنا أوفرها لكم"

السبت 03/أبريل/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات خلال زيارته لمحافظة المنيا، إن الوزارة بصدد فصل قطاع نقل البضائع وسوف نقوم بعمل نقل متعدد الوسائط، وهذا لأن قطاع نقل البضائع قطاع هام جدًا.

وأضاف: "قلت للرئيس أن قطاع البضائع ممكن يصرف على مرفق السكة الحديد بأكمله".

وتابع: "سوف نقوم بمد المحطات بلودرات كبيرة الحجم بالإضافة إلى سيارات صغيرة تخدم السكة الحديد"، وقال للعمال: "ماتخافوش قولوا محتاجين معدات إيه وأنا أوفرها لكم".

وأجرى الوزير جولة داخل محطة سكك حديد المنيا، حيث أكد خلال الجولة ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية لتحرك القطارات وعدم مخالفتها، للحفاظ على حياة المواطنين، وتوفير كل السبل لخدمتهم، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تطوير مرفق النقل بشكل متواصل.

ووجه بتجديد اية أرصفة متهالكة، كما طالب العاملين ببذل المزيد من الجهد، واكد انه لا مكان لأي مقصر في العمل.

وشدد وزير النقل على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية سواء في مبنى المحطة، أو داخل القطارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم المبنى بصفة مستمرة وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، واستمع لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين بالمحطة، ووجه جميع العاملين بالمحطة بضرورة الالتزام بقواعد العمل المنصوص عليها، والاهتمام بأعمال التطوير المستمرة للمبنى.

كما تفقد الوزير والمحافظ ورش الإضافية،حيث شدد على الاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل،كما تابع ورش تركيب الزجاج وتفقد عدد من العربات عقب تطويرها.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ عدد من المشروعات منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014،ومنها على وجه الخصوص قطاع النقل.

وقال انه تم الانتهاء من 693 مشروع بقطاع الطرق من اهمهم محور سمالوط على نهر النيل بطول حوالي 24 كم وعرض 21 م بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي، من القاهرة إلى المنيا، وما يخص محافظة المنيا مسافة 97 كم بتكلفة 1.200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ ( 23 ) مشروعا في قطاع الطرق والنقل.

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