فوز البلاستيك واسكو والغابة وتعادل العبور وبنها بالقسم الثالث

شهدت الجولة الخامسة والعشرون للمجموعة السادسة للقسم الثالث غوز فريق البلاستيك على فريق قليوب برباعية نظيفة .



جاءات أهداف الفائز عن طريق، أحمد معاذ وامير ومحمد الصغير وأحمد رؤوف .



وفاز فريق اتحاد الشرطة على فريق بهتيم بهدفين مقابل هدف سجلها ياسر القاضي وأحمد فرج من صناعة أحمد كشرى بعد العودة من الإصابة بينما سجل موسى هدف بهتيم.



وحقق فريق الغابة فوزا مهما على فريق المرج بهدفين دون رد سجلها رمزى تيكو وإسلام حسن.



وتغلب فريق اسكو على فريق مصر للتأمين بهدف دون رد .



وتعادل بنها مع طوخ بهدف لمثله، حيث تقدم فريق طوخ بهدف اسلام شحته وتعادل سعد عبد الله في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



تعادل العبور مع الماظه 1-1 حيث شهد اللقاء تقدم الماظه بهدف في الشوط الأول سجله ربيع محمود وتعادل رضا حسن للعبور في الشوط الثاني.



وتغلب فريق الأميرية على فريق ايروسبوت برباعية مقابل هدفين.



وفاز الشمس على حساب سراي القبة 3-0 وإنسحب الأخير من اللقاء هدف الهدف الثالث للشمس .



ترتيب المجموعة السادسة



1-بنها 51 نقطة

2-العبور 49 نقطة

3-الغابه 48 نقطة

4-البلاستيك47 نقطة

5-التأمين 44 نقطة

6-إسكو 44 نقطة

7-الشمس41 نقطة

8-الشرطه 40 نقطة

9-طوخ 32 نقطة

10-المرج 29 نقطة

11-بهتيم 27 نقطة

12-الأميرية 26 نقطة

13-الماظه 23 نقطة

14-إيروسبورت 18 نقطة

15-قليوب 13 نقطة

16-سراى القبه 5 نقاط

