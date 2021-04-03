أحمد موسى عن احتفالية نقل المومياوات الملكية: العالم يترقب الحدث الاستثنائي

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم يترقب حدث استثناني عالمي في مصر لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية.



وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن العالم ينتظر ويترقب مصر حاليا لمتابعة الموكب الملكي.



وناشد المواطنين، متابعة الحدث التاريخي من المنزل لمشاهدة أفضل، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الدولية مهتمة بهذا الحدث.

