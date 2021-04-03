Advertisements

أحمد موسى عن احتفالية نقل المومياوات الملكية: العالم يترقب الحدث الاستثنائي

السبت 03/أبريل/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم يترقب حدث استثناني عالمي في مصر لاحتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن العالم ينتظر ويترقب مصر حاليا لمتابعة الموكب الملكي.

وناشد المواطنين، متابعة الحدث التاريخي من المنزل لمشاهدة أفضل، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الدولية مهتمة بهذا الحدث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفل المومياوات الملكية عرض المومياوات الملكية المومياوات الملكيه

أخبار تهمك

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ ساعتين و 29 دقيقة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مولودية الجزائر

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ أقل من ساعتين

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الآثار يكشف عن تفاصيل موكب المومياوات الملكية: سنبهر العالم

شاهد.. أول فيديو للاستعدادات الأخيرة للموكب المهيب لنقل مومياوات الملوك (فيديو)

زاهي حواس: السيسي قد يقابل "المومياوات الملكية" كرسالة للعالم (فيديو)

أحمد موسى: أكثر من 400 قناة حول العالم تنقل الرحلة الذهبية للمومياوات الملكية (فيديو)

وزير السياحة: العالم كله ينتظر نقل المومياوات الملكية

رئيس متحف الحضارة: مفاجآت في احتفالية نقل المومياوات الملكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة