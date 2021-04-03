Advertisements

عاجل.. السيسي يصل إلى المتحف القومي للحضارة

السبت 03/أبريل/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى متحف الحضارة القومية كما نقلت فضائية "إم بي سي مصر".

علقت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

وقالت السيدة انتصار السيسي في خبر عاجل نقلته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت إن المشهد يعبر عن عظمة الحضارة العريقة التي قدمت ومازالت للإنسانية إرثُا فريدًا ومتنوعًا.

وأضافت "تحتفي مصر اليوم بحدثٍ استثنائيٍ فَريدٍ من نوعِه، نقل المُومياواتِ المَلكية إلى المُتحفِ القومِيِّ للحضارةِ بمَدينةِ الفُسطاط، في مشهدٍ يعبِّرُ عن عظمةِ تِلك الحضارةِ العَريقة التي قدَّمت ومازالت للإنسانيةِ إرثًا فريدًا ومتنوعًا، يُساهِمُ في تقدُّمها وازدِهارها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفل المومياوات الملكية عرض المومياوات الملكية المومياوات الملكيه المتحف القومى

أخبار تهمك

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مولودية الجزائر

منذ 41 دقيقة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وفد علماء أمريكي يزور المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

"استعداداً لاستقبال المومياوات الملكية".. مدبولي يتفقد مُتحف الحضارة بالفسطاط

حدث يتابعه العالم.. الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

مصر تتأهب لحدث فريد.. الاستعدادات النهائية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

"الإنتاج الحربي" تشارك في الموكب العالمي لنقل "المومياوات الملكية"

الملابس والعربات.. الطراز الفرعوني يقود موكب المومياوات الملكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة