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مصرع ربة منزل وإصابة طفليها بسبب تناول سم فئران بالخطأ في التبين

السبت 03/أبريل/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب طفليها بحالة تسمم، بسبب تناولهم سم فئران عن طريق الخطأ، بمنطقة التبين


وكشفت التحريات الأولية التي أجراها المقدم مصطفي عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، ان السيدة المتوفية تدعي "م.أ"، 35 سنة، وتعاني من اعراض مرض السكر، فوصف لها أحد اقاربها تناول مقدار ملعقة صغيرة من حبة البركة يوميا لضبط مستوي السكر في الجسم.


واشارت التحريات ان السيدة كانت تحتفظ بحبة البركة وبجانبه برطمان شبيه له بداخله سم فئران علي شكل حبيبات شبيها بحبة البركة.

وعند استيقاظها تناولت مقدار ملعقة ولكن من سم الفئران بدلا من حبة البركة وكان بجانبها أطفالها يردون تناول نفس الشئ الذي تتناوله والدتهما فاعطتهما.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من المستشفي العام، بوصول سيدة ثلاثينية متوفية وطلفيها مصابين بتسمم، جراء تناولهم سم فئران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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