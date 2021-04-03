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عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة مولودية الجزائر المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد  – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

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مولودية الجزائر كارتيرون شيكابالا الزمالك

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