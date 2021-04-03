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موعد عودة بعثة الزمالك من الجزائر بعد مواجهة المولودية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:51 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عودة بعثة الفريق إلى القاهرة فجر الغد الأحد، عقب الانتهاء من مباراة مولودية الجزائر.

وجاء قرار كارتيرون، بعدما تحدث مع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية ورئيس البعثة، وتم الاستقرار على عودة بعثة الفريق في تمام الساعة الثانية صباح الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في اللقاء المقرر مساء اليوم على ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة محتلا المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتواجد مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد ٨ نقاط.

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