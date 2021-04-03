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ليدز يعبر عقبة شيفيلد يونتايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 03/أبريل/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
وكالات
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عاد ليدز يونايتد لدرب الانتصارات في البريميرليج، بفوزه الصعب على ضيفه شيفيلد يونايتد (2-1)، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعبه (إيلاند رود)، تقدم الفريق صاحب الأرض أولا في النتيجة منذ الدقيقة 12، بفضل لاعب الوسط الشاب جاك هاريسون.

ولكن مع أنفاس الشوط الأول الأخيرة، أعاد بين أوسبورن المباراة لنقطة الصفر بهدف التعادل لشيفيلد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة.

ومع أولى دقائق الشوط الثاني (49)، أخذ ليدز زمام المبادرة التهديفية مجددا بمساعدة النيران الصديقة بهدف فيل جاكيليكا بالخطأ في مرماه.

وبهذا يستعيد ليدز طعم الفوز من جديد بعد خسارتين وتعادل، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.

أما معاناة شيفيلد فلا زالت عرضا مستمرا، حيث استقبل الفريق خسارته الرابعة خلال آخر 5 جولات، الـ24 هذا الموسم، ليظل قابعا في قاع الجدول بـ14 نقطة.

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