محافظ بني سويف يشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء: هن أيقونة العطاء ورمز الكفاح (صور)



أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عن تقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللائي قدمن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن.



جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في بداية فاعلية احتفالية تكريم عدد من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، والتي نظمتها مؤسسة "الدكتور محمد سيد جنيدي" بمركز الشباب بمدينة ناصر، شمال المحافظة.



وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،وأعضاء مجلسي النواب "الدكتور محمد سيد جنيدي، وسهام بشاي، والدكتورة منى عبد الله، وعبدالحكيم مسعود" ونبيل حميدة عضو مجلس الشيوخ، وعلى يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، والمحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، ولفيف من رجال الدين الإسلامي والمسيحي وبعض التنفيذيين.



الأمهات أيقونة العطاء



وأشار محافظ بني سويف، إلى الدور الكبير للأم المصرية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مثمنًا تضحياتها الكبيرة دون انتظار المقابل، موجهًا تحية خاصة لأمهات شهداء الواجب في التحدي والصبر، ومعبرًا عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات اللاتي يعتبرن أيقونة العطاء ورمزًا للكفاح والإيثار.



أمهات الشهداء



وقال الدكتور محمد سيد جنيدي، عضو مجلس النواب رئيس المؤسسة، إن هذه الفاعلية هي بداية إنطلاق المؤسسة لتصبح إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تشارك في بناء الدولة، مؤكدًا على أن القائمين على العمل بالمؤسسة تعمدوا أن تكون أول إنطلاقه لها هي فاعلية رد الجميل "للأمهات المثاليات" لكفاحهن مع ابنائهن، وكذلك "أمهات الشهداء" تقديرًا لهن لما قدمه ابنائهن من تضحيات كانت سببًا في حالة الإستقرار التي نعيشها اليوم.



نائب محافظ بني سويف



وفي ختام الإحتفالية تم تكريم مجموعة من الأمهات المثاليات وأمهات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، حيث قام "بلال حبش" نائب المحافظ بتسليم الأمهات المكرمات شهادات تقدير، مقدمًا لهن التهنئة بهذه المناسبة، مؤكدا على دعم المحافظة "تحت قيادة المحافظ د.محمد هاني غنيم" للمرأة السويفية على كافة الأصعدة، لاسيما وأن بني سويف تزخر بالعديد من النماذج النسائية المشرفة اللائي تفخر بهن المحافظة.

