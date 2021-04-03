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أخصائي تغذية: مريض السمنة مُهدد بالإصابة بنزيف في المخ

السبت 03/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن السمنة تؤدي إلى تصلب الشرايين؛ مما يؤدي إلى الإصابة بالجلطات التي تمنع وصول الدم إلى المخ، وهذا قد يؤدي إلى حدوث نزيف في المخ، مشيرًا إلى أن علاج السمنة أمر ممكن من خلال تناول النباتات الطبية التي تساعد على خفض الوزن.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مريض القلب في الغالب يُعاني من انسداد شرايين القلب المسؤولة عن تغذية عضلة القلب، مشيرًا إلى أن الكوليسترول يؤدي إلى ضيق شرايين القلب، مما ينتج عنه ألم شديد في القلب مماثل لألم الذبحة الصدرية.

وتابع: "الفترة الأخيرة شهدت ظاهرة وفاة الشباب بسبب التعرض للجلطات، وهذا الأمر ناتج عن السمنة المفرطة التي تحدث بسبب تناول الوجبات السريعة".

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