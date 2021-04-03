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الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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افتتح رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتحف القومي للحضارة المصرية، وكان في استقباله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار، ورئيس منظمة السياحة العالمية، ورئيسة منظمة اليونسكو.

واستمع الرئيس لشرح مفصل حول مقتنيات المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يعرض 1500 قطعة أثرية تحكي قصة حضارة مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالعصور مصري قديم ويوناني روماني، وقبطي وإسلامي وحديث.

وتجول رئيس الجمهورية بالقاعة المركزية في للمتحف القومي للحضارة المصرية حيث استعرض القطع الأثرية به وتسلسلها التاريخي والحضاري.
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية
الرئيس السيسي يفتتح المتحف القومي للحضارة المصرية

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