شاهد.. جولة الرئيس السيسي داخل المتحف القومي للحضارة

واستمع الرئيس لشرح مفصل حول مقتنيات المتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يعرض 1500 قطعة أثرية تحكي قصة حضارة مصر منذ عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالعصور مصري قديم ويوناني روماني، وقبطي وإسلامي وحديث.





وتجول رئيس الجمهورية بالقاعة المركزية في للمتحف القومي للحضارة المصرية حيث استعرض القطع الأثرية به وتسلسلها التاريخي والحضاري.