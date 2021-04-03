طبيب نفسي: ترك الأطفال مع أجدادهم يُصيبهم بالسمنة والسكري



قال الدكتور هشام ماجد، طبيب نفسي ومحاضر دولي، إن الأطفال الذين يقضون معظم الوقت مع أجدادهم قد ينتهي بهم المطاف إلى الإصابة بالسمنة والمعاناة من مشاكل في الأسنان والإصابة بالسكري؛ لأن أجدادهم يفسدونهم بتناول الحلويات والأطعمة الدهنية ليحاولوا جعل أحفادهم أكثر سعادة، لكنهم قد يتسببون في أضرار صحية شديدة.



وأضاف "ماجد"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه عندما يقضي الأطفال معظم وقتهم مع أجدادهم، لا يتم تحفيزهم بما يكفي لتكوين صداقات مع أطفال آخرين مقارنة مع الأطفال الذين يلتحقون بمرحلة ما قبل المدرسة أو رياض الأطفال، يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية؛ لأنهم يطورون مهارات اجتماعية أفضل.



وتابع: "الأطفال ممتلئون بالطاقة ويحتاجون إلى الجري والقفز واللعب لتطوير أجسامهم بشكل صحيح وصحي في كثير من الأحيان لا يكون الأجداد في أفضل حالاتهم، ولا يمكنهم متابعة الأطفال في معظم أنشطتهم في الهواء الطلق، وقد يكون هذا الأمر محبطًا بالنسبة للأطفال، وقد يشعرون بالحاجة إلى التحرك عندما يعودون إلى المنزل في المقابل تكون الأم متعبة أيضًا في انتظارهم في المنزل".



