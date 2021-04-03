بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا









حسم فريق الأهلي تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم تعادله مع فريق المريخ السوداني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في السودان.





أنهى الفريق السوداني الشوط الأول متقدمًا بهدفين عن طريق رمضان عجب وسيف الدين تيري في الدقيقتين 26، 35، وتعادل الأهلي عن طريق بدر بانون وياسر إبراهيم في الدقيقتين 81، 94 من زمن المباراة.





وفي نفس المجموعة تغلب فريق سيمبا التنزاني على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 4 – 1 في نفس المجموعة.





بتلك النتائج يرتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة وضمن الفريقين تأهلهما رسميًا إلى الدور ربع النهائي للبطولة.





بينما توقف رصيد فيتا كلوب عند 4 نقاط في المركز الثالث، وتذيل المريخ الترتيب برصيد نقطتين وودع الفريقين منافسات البطولة.





يلتقي الأهلي مع سيميا التنزاني، في التاسعة من مساء يوم 9 أبريل الجاري، بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



