نجم توتنهام يعود أمام نيوكاسل يونايتد

كشف مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو عن بشرى سارة للفريق حيث قال إن المهاجم سون هيونغ-مين عاد من الإصابة قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، لكنه رفض الخوض في تكهنات بشأن مستقبل هاري كين في النادي.





وخرج المهاجم الكوري الجنوبي سون مصاباً في الفخذ خلال الخسارة في مباراة قمة الشهر الماضي أمام مضيفه آرسنال، وهو ما حرمه من المشاركة مع بلاده خلال التوقف الدولي.





وسجل سون 13 هدفاً وصنع 9 في الدوري هذا الموسم.





وقال مورينيو للصحافيين: "كان مصاباً، لكنه خاض التدريب كاملاً مع الفريق صباح اليوم، أدى بعض التمرينات مع الفريق أمس، لم يتدرب الأسبوع الماضي، هذه المرة سيغيب مات دوهيرتي وبن ديفيز بينما أصبح سيرجيو ريجيلون جاهزاً".





وربطت تكهنات كين، الذي يرتبط بعقد مع توتنهام حتى 2024، باحتمال الرحيل عن النادي وسط تقارير عن رغبة أكثر من فريق في التعاقد معه.





لكن مورينيو رفض التعليق على تصريحات مهاجم منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي حين قال إن الرحيل عن توتنهام للفوز بألقاب "سؤال يصعب الإجابة عليه".





وقال مورينيو: "لن ألعب هذه اللعبة، أركز فقط على أهمية كين للفريق، يمكنني التركيز فقط على ما يفعله من أجلنا والجهد الذي بذله لصالحنا في (أستون) فيلا والجهد الذي بذله مع إنجلترا ومباراة نيوكاسل وما إذا كان يلعب بشكل جيد أم لا، كين يلعب دائماً من أجل الفريق".





وأضاف: "أرغب في استمرار هاري معنا كما هو بنفس الالتزام والنهم والشخصية القيادية".





ويحتل توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري في ديسمبر، المركز السادس حالياً، متأخراً بثلاث نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال.



