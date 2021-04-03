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رسالة وزير السياحة إلى السيسي في متحف الحضارة

السبت 03/أبريل/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، عن سعادته لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية.

وقال "عناني"، خلال جولته التفقدية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتحف الحضارة، مخاطبا الرئيس السيسي، "نشكر سيادتك، ونتمنى نكون عند حسن ظنك".

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قالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنه يتم الاستعداد لهذه الرحلة الذهبية بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط منذ ما يقرب من العامين.

وأضاف "صباح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "الاستعداد أخذ فترة قربت من العامين لرؤية حالة كل مومياء وبيان مدى جاهزيتها للنقل".

وتابعت "تم تجهيز المومياوات باستخدام الأشعة المقطعية وعمل البصمة الوراثية لجميع المومياوات وعمل التعقيم باستخدام مواد طباعية لا تؤثر على المومياء وتم تغليفها بطريقة آمنة في بيئة مناسبة تتناسب مع المومياء من حيث درجة الحرارة والرطوبة".

واستطردت "تم وضعها في صندوق خشبي على السيارات المخصصة لكل ملك وملكة وعليها اسم الملك باللغة العربية والانجليزية واسم الملك داخل الخرطوش الملكي بالكتابة المصرية القديمة، وهؤلاء المومياوات لن يتركوا فراغ لأن آثارهم موجودة داخل المتحف المصري".

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