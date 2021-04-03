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القابضة للمياه: نشر معدات وفرق طوارئ أثناء سير موكب المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي معدات الطوارئ لشركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، فى الشوارع الجانبية، قبل دقائق من انطلاق موكب المومياوات المليكة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وستخرج بعد قليل، المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثانى، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستى الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

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