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وزير السياحة في حضور السيسي: 60 دولة تشاهد موكب نقل المومياوات الملكية
السبت 03/أبريل/2021 - 07:10 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، إن متحف الحضارة القومي يتكون من مبنيين ويقع على مساحة 135 ألف متر مربع.
وقال "عناني"، خلال جولته التفقدية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتحف الحضارة، إلى أن المبنى الأول هو مبنى الاستقبال ويتكون من قاعات سينما، ومسرح، وفصول للتربية، ومطاعم، وكافيتريات.
وأضاف أن هناك أكثر من 60 دولة تشاهد الحدث، منوها بأنه تم افتتاح مصنع للمستنسخات الأثرية يوم السبت الماضي.
وقال "عناني"، خلال جولته التفقدية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتحف الحضارة، إلى أن المبنى الأول هو مبنى الاستقبال ويتكون من قاعات سينما، ومسرح، وفصول للتربية، ومطاعم، وكافيتريات.
وأضاف أن هناك أكثر من 60 دولة تشاهد الحدث، منوها بأنه تم افتتاح مصنع للمستنسخات الأثرية يوم السبت الماضي.
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