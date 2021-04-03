باحثة تكشف طرق التقرب إلى الله في شهر رمضان

قالت دينا عامر، الباحثة والحاصلة على دبلومة الشريعة الإسلامية من الأزهر الشريف، إن المسلم عليه أن يُكثر من ذكر الله عز وجل في السر والعلانية، معقبة: "ربنا بيقول أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني، فَإن ذَكرَني في نَفْسهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسي، وإنْ ذَكَرَني في ملإٍ، ذكَرتُهُ في ملإٍ خَيْرٍ منْهُمْ".



وتابعت "عامر"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن التقرب إلى الله عز وجل في شهر رمضان يكون من خلال الصلاة، وقراءة القرآن، معقبة: "مش هينفع نصوم شهر رمضان بدون قراءة القرآن الكريم، والصلاة، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن".



ولفتت إلى أن البعض يشتغل بصورة كبيرة في شهر رمضان، وهذا لا يساعده على صلاة التراويح، معقبة: "لو المسلم قام بصلاة العشاء جماعة، فكأنه قام نصف الليل، وإذا قام بصلاة الفجر جماعة مع العشاء، فكأنه قام الليل كاملًا".

