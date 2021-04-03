Advertisements

باحثة تكشف طرق التقرب إلى الله في شهر رمضان

السبت 03/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت دينا عامر، الباحثة والحاصلة على دبلومة الشريعة الإسلامية من الأزهر الشريف، إن المسلم عليه أن يُكثر من ذكر الله عز وجل في السر والعلانية، معقبة: "ربنا بيقول أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني، فَإن ذَكرَني في نَفْسهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسي، وإنْ ذَكَرَني في ملإٍ، ذكَرتُهُ في ملإٍ خَيْرٍ منْهُمْ".

وتابعت "عامر"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن التقرب إلى الله عز وجل في شهر رمضان يكون من خلال الصلاة، وقراءة القرآن، معقبة: "مش هينفع نصوم شهر رمضان بدون قراءة القرآن الكريم، والصلاة، لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن".

ولفتت إلى أن البعض يشتغل بصورة كبيرة في شهر رمضان، وهذا لا يساعده على صلاة التراويح، معقبة: "لو المسلم قام بصلاة العشاء جماعة، فكأنه قام نصف الليل، وإذا قام بصلاة الفجر جماعة مع العشاء، فكأنه قام الليل كاملًا".

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 18 ساعة

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة مولودية الجزائر

منذ 39 دقيقة

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ أقل من ساعتين

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:01 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة