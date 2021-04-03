لجنة الشباب والرياضة بالنواب تختتم زيارتها في البحيرة بتفقد قرية عبد الحليم محمود (صور)

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، جولتها بمحافظة البحيرة، بتفقد عدد من مراكز الشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة للوقوف على معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها والجهود التى تتم فى قطاع الشباب والرياضة.



ومركز شباب القرية مقام علي مساحة 18000 متر مربع بتكلفة 3 مليون و74 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 100٪ ويضم مبني علي مساحة 160 متر مربع مكون من طابقين أول وأول علوي.



كما قام الحضور بتفقد الملعب الخماسي علي مساحة 1500 متر مربع نجيل صناعي وعدد 4 أعمدة بكشافات ورصيف انترلوك محيط وسور من البوستس الحديد بتكلفة إجمالية مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%.



كانت اللجنة قامت بتفقد مركز شباب الخرطوم بتكلفة إجمالية بلغت 7 مليون و480 ألف جنيه والملعب الخماسي، كما تم تفقد إنشاء ملعب اكريليك متعدد الأغراض بمدرسة الخرطوم للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية 1.2 مليون جنيه.



كما تم زيارة مركز شباب قرية علي مبارك بوادي النطرون إحدي قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بإجمالي اعتماد مالي مليون و946 ألف جنيه والملعب الخماسي بإجمالي اعتماد 1.2 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100%.



كما قاموا بتفقد مركز شباب زاوية صقر بمركز أبو المطامير حيث تم صيانة ورفع كفاءة المبني الإداري لمركز الشباب بتكلفة إجمالية بلغت 585.8 ألف جنيه وكذا تفقد الملعب الخماسي المنجل بتكلفة 1.2 مليون جنيه.