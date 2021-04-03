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داعية: القرآن لا يترك صاحبه في الآخرة ويدخله أعلى درجات في الجنة

السبت 03/أبريل/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت دينا عامر، الباحثة والحاصلة على دبلومة الشريعة الإسلامية من الأزهر الشريف، إن البعض يقوم بختم قراءة القرآن الكريم أكثر من مرة في شهر رمضان، والبعض يتكاسل مع مرور الوقت، ولا يستطيع ختم القرآن.

وتابعت "عامر"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن المسلم من الممكن أن يتغلب على عدم إمكانية ختم القرآن في شهر رمضان، من خلال ختمه سماعيًا، معقبة: "لو مش هتختم القرآن الكريم في رمضان، هتختمه أمتى؟".

وأضافت: "القرآن الكريم أنا بسميه الصاحب الجدع، لأن طول ما أحنا مصحابينه في الدنيا، مش هيسبنا في الآخرة، القرآن بعد التكفين بيدخل مع صاحبه القبر، ولا يتركه أبدًا، ويدخل صاحبه أعلى درجات الجنة".

واستطردت: "احفظ، اقرأ، رتل، ما قدرتش، اسمع القرآن، من الضروري أن تسمع القرآن وتصاحبه في الدنيا، لكي لا يتركك في الآخرة".

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