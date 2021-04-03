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3.32 تريليون دولار أصول الاكتتاب العام للأموال في الصين

السبت 03/أبريل/2021 - 07:12 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول وصل حجم الأصول الخاضعة لإدارة الاكتتاب العام للأموال في الصين إلى 21.78 تريليون يوان (حوالي 3.32 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية فبراير الماضي.

وذكرت الجمعية، وهي جهة صناعية تشرف عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد، أن الرقم بلغ 20.59 تريليون يوان حتى نهاية يناير.

وأضافت أن الصين باتت تملك 133 شركة في مجال ادارة الأصول حتى نهاية فبراير، بما فيها 44 شركة ذات تمويل مشترك و89 شركة محلية.

وقالت الجمعية ان هناك 12 من شركات الأوراق المالية وشركات ادارة الأصول التابعة لشركات الأوراق المالية وشركتين لتأمين إدارة الأصول، حصلت على المؤهلات لإدارة الاكتتاب العام للأموال.

ويعد الاكتتاب العام للأموال نوعا من الوسائل الاستثمارية التي تجمع الأموال من المستثمرين من خلال الاكتتابات العامة وتتخذ من الأوراق المالية هدفا استثماريا رئيسيا لها. ومن الضروري للاكتتاب العام للأموال أن يتبع المتطلبات الصارمة للكشف عن المعلومات وتوزيع الأرباح.

 

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اموال الاكتتاب الصيني الصين

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