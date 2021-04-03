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الأمن العراقي يلقي القبض على داعشي في كركوك

السبت 03/أبريل/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت الشرطة العراقية، السبت، القبض على أحد العناصر الارهابية التابعة لتنظيم داعش في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأضافت الشرطة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: إن القوات الأمنية في كركوك تمكنت بعد جهود استخباراتية دقيقة من إلقاء القبض على داعشي عمل فيما يسمى بـ"ولاية الجزيرة، ونينوى ودجلة" في المحافظة.

وأشارت إلى أن العملية تمت بنجاح بعد أن رصدت القوات الأمنية تحركات الإرهابي في أطراف قرية "التحويلة" ضمن قضاء الحويجة.

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