مدير مخزن المومياوات بمتحف الحضارة يشرح كيفية نقل المومياوات (فيديو)

كشف مصطفى إسماعيل، مدير مخزن المومياوات ورئيس معمل صيانة المومياء بمتحف الحضارة، كيفية نقل المومياوات دون حدوث أي ضرر لها في رحلتها الذهبية من المتحف القومي بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



وقال "إسماعيل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "كان التحدي هو ازاي اطلع المومياء من النيتروجين وبيئة خاصة لها وانقلها إلى بيئة عادية".



وأضاف "قمنا على مدار الـ8 أشهر الماضية بمحاولة تقليل درجة الحرارة من 22 درجة التي كانت تعرض فيها المومياوات إلى درجة حرارة البيئة الخارجية لنقلها من بيئتها المغلقة إلى البيئة الخارجية بدون أن يحدث لها أي ضرر".



وتابع "حاولنا الوصول إلى معامل الاتزان يكون صفر من أجل نقل المومياوات بدون أن تؤثر الحركة عليها بأي صورة"، مشيرًا إلى أن أسلوب النقل تم بفريق وفكر مصري بالكامل.

