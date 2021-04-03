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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مصر الحضارة"

السبت 03/أبريل/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "مصر الحضارة" بمشاركة الفنان خالد النبوي، والذي يروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة وأصالة التاريخ المصري القديم.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة داخل أرجاء المتحف القومي للحضارة بالفسطاط استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الملكية بصحبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

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