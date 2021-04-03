عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)





نشبت مشادة كلامية قوية بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزميله في الفريق الأحمر بعد نهاية الشوط الأول من مباراة اليوم أمام المريخ السوداني.





وانفعل محمد الشناوي بشكل كبير على محمد هاني بسبب عدم قيام الأخير بالتغطية الصحيحة في الهدف الثاني الذي سجله سيف تيري من الناحية اليمنى للفريق الأحمر.





وعندما ذهب محمد الشناوي لعتاب هاني على عدم تغطيته بالطريقة الصحيحة في الهدف الثاني للفريق السوداني قام هاني بالاعتراض على طريقة زميله ليتدخل لاعبو الأهلي ويقوموا بإنهاء الموقف قبل أن يتطور أكثر من اللازم.





وتعادل الأهلي عصر اليوم السبت أمام مضيفه المريخ السوداني بهدفين لكل فريق أمام مضيفه المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



