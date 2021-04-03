أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن فريقه كان سيئاً، وظهرت معاناته بعد أسبوعين من التوقف الدولي، ليخسر 2-5 على أرضه أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.



وأصبح تشيلسي، الذي كان قد استقبل هدفين فقط في الدوري منذ تعيين توخيل في يناير (كانون الثاني) الماضي، يلعب بعشرة لاعبين بعد طرد تياغو سيلفا في الشوط الأول، ومني الفريق بأسوأ هزيمة على أرضه في حوالي عشر سنوات.



وقال توخيل للصحافيين: "كنا نعاني بشدة في بناء الهجمة في منتصف ملعبنا، ارتكبنا الكثير من الأخطاء غير المبررة ولم نتأقلم بشكل جيد ولم يكن بوسعنا اللعب تحت الضغط".



وأضاف: "فقدنا الكرة بشكل سهل ما أسفر في النهاية عن بطاقة حمراء وهذا كلفنا المباراة اليوم.. لكني لم أكن أتوقع الكثير بعد التوقف الدولي واللعب في وقت مبكر من اليوم".



وتابع: "كنا نعاني في الهجمات المرتدة وحصلنا على فرص خطيرة.. ولم نكن مرة أخرى نتحلى بالدقة اللازمة وأهدرنا الكثير من الفرص لحسم المباراة بشكل مبكر".



ومني توخيل بذلك بخسارته الأولى في 15 مباراة كمدرب لتشيلسي، لكنه أكد أن الوقت ليس مناسباً لفقدان الثقة.



وأضاف المدرب الألماني: "لا يمكن أن ننتزع الثقة الموجودة في اللاعبين، أعتقد أن هذه مباراة شاقة على الجميع، هذه أول خسارة لنا معاً، من المهم العثور على طريق للتعامل مع الأمر".



وتابع: "تحدثنا سريعاً لتهدئة الجميع وتأجيل الحديث حتى الغد، لأن الآن تبدو الأمور عاطفية ونعاني من إحباط كبير ولن يفيد الكلام".