رغم الإصابة.. نجم الزمالك يدعم زملاءه قبل مواجهة مولودية الجزائر

حرص أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مرافقة بعثة الفريق لملعب 5 جويلية؛ وذلك لمؤازرة الفريق في لقاء مولودية الجزائر المقرر له مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .





ويعاني زيزو من إصابة في وجه القدم، وسيغيب عن اللقاء اليوم أمام المولودية.





وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:





حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.



