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رغم الإصابة.. نجم الزمالك يدعم زملاءه قبل مواجهة مولودية الجزائر
السبت 03/أبريل/2021 - 07:31 م
محمد زكي
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حرص أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مرافقة بعثة الفريق لملعب 5 جويلية؛ وذلك لمؤازرة الفريق في لقاء مولودية الجزائر المقرر له مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .
ويعاني زيزو من إصابة في وجه القدم، وسيغيب عن اللقاء اليوم أمام المولودية.
وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مروان حمدي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.
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