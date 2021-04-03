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رغم الإصابة.. نجم الزمالك يدعم زملاءه قبل مواجهة مولودية الجزائر

السبت 03/أبريل/2021 - 07:31 م
زيزو
زيزو
محمد زكي
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حرص أحمد سيد زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مرافقة بعثة الفريق لملعب 5 جويلية؛ وذلك لمؤازرة الفريق في لقاء مولودية الجزائر المقرر له مساء اليوم في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

ويعاني زيزو من إصابة في وجه القدم، وسيغيب عن اللقاء اليوم أمام المولودية.

وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش 
خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد  - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : مروان حمدي. 
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.

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