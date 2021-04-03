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خالد النبوي يقدم فيلم وثائقي داخل متاحف مصرية قبل نقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قدم الفنان خالد النبوي، فيلم وثائقي يتحدث فيه عن تاريخ مصر العريق والحدث العظيم الذي تمر به مصر اليوم وهو نقل المومياوات الملكية.

وتفاعل الجمهور مع الفيلم الوثائقي الذي قدمه خالد النبوي من خلال موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلين: "مع احترامي لجدودي بس اعظم تحفة اثرية تمتلكها مصر الان هو خالد النبوي"،"فيديو خالد النبوي في جولته داخل المتاحف روعة أكثر من روعة".

ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.

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