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شيرين رضا تحتفل بنقل المومياوات الملكية

السبت 03/أبريل/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة شيرين رضا، بالحدث العظيم الذي تمر به مصر وهو نقل المومياوات الملكية وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "رضا" قائله: "عظيمة يا مصر ♥️♥️ ‎#الموكب_الملكي"

ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.

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