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شيرين رضا تحتفل بنقل المومياوات الملكية
السبت 03/أبريل/2021 - 07:33 م
مي مرسي
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احتفلت الفنانة شيرين رضا، بالحدث العظيم الذي تمر به مصر وهو نقل المومياوات الملكية وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتبت "رضا" قائله: "عظيمة يا مصر ♥️♥️ #الموكب_الملكي"
ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.
وكتبت "رضا" قائله: "عظيمة يا مصر ♥️♥️ #الموكب_الملكي"
ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.
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