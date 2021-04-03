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نجح في زيادة بدل التدريب ثلاث مرات.. من هو ضياء رشوان نقيب الصحفيين؟

السبت 03/أبريل/2021 - 07:33 م
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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أظهرت نتائج الفرز بانتخابات نقابة الصحفيين، فوز ضياء رشوان بمقعد النقيب لدورة ثانية، بعد حصوله على 1965 صوت، أمام منافسه الأبرز رفعت رشاد، والذي حصل على 1506 صوت.

ضياء رشوان من مواليد يناير عام 1960، بمحافظة قنا، والده هو الحاج يوسف رشوان، الذي كان نائبًا للبرلمان، وعضوًا بمجلس الشورى بالتعيين عن الحزب الوطني، وأمين الحزب عن المحافظة.

حصل ضياء رشوان على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، عام 1981، كما حصل على الماجستير في التاريخ السياسي من جامعة السوربون في باريس عام 1985، وعمل  خبيرًا استراتيجيًا، وباحثًا بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 1981، وعمل باحث زائر بالعديد من المعاهد الأكاديمية في اليابان وفرنسا خلال فترة التسعينات.

خاض ضياء رشوان انتخابات على منصب نقيب الصحفيين عام 2009 ضد نقيبها آنذاك مكرم محمد أحمد الذي فاز بالتجديد، ثم خاض انتخابات مجلس الشعب المصري 2010 على مقعد أرمنت بمحافظة الأقصر، ولم ينجح فيها.

كما خاض "رشوان" الانتخابات النقابية على منصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالي، مارس 2013، والتي أسفرت عن فوزه بمنصب نقيب الصحفيين، خلفًا لنقيب الإخوان ممدوح الولي، بعد حصوله على 1280 صوتًا بنسبة 55% مقابل 1015 صوتًا، لمنافسه آنذاك عبدالمحسن سلامة.

وتولى "رشوان" منصب نقيب الصحفيين في الفترة من مارس 2013 إلى مارس 2015، كما يشغل منصب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية منذ سبتمبر 2011، إلى جانب تعيينه في الهيئة الوطنية للصحافة في ذلك الوقت، وتقدم باستقالته بعد تقدمه للترشح بانتخابات نقابة الصحفيين عام 2019، والتي نجح فيها أمام منافسه الأول رفعت رشاد.

وبتعيين "رشوان" في منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، يكون أول صحفي منذ تاريخ إنشاء الهيئة في 1954، والتي كان يتولى رئاستها سفير سابق، وذلك لتباعية الهيئة لوزارة الخارجية المصرية، إلى أن أصدر الرئيس الراحل محمد مرسي قرارًا في سبتمبر 2012 بنقل تباعية الهيئة إلى رئاسة الجمهورية.

وخاض ضياء رشوان انتخابات النقابة السابقة، وفاز بمقعد النقيب، بعد حصوله على 2810 صوت، مقابل 1585 لمنافسه رفعت رشاد.

ونجح ضياء رشوان في الحصول على زيادة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين ثلاث مرات، والتي بلغت آخر مرة خلال الانتخابات التي جرت أمس، 420 جنيهًا، ليصل البدل إلى 2520 جنيه.

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