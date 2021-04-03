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رانيا يوسف تعلق على نقل المومياوات الملكية اليوم

السبت 03/أبريل/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الفنانة رانيا يوسف على الحدث العظيم الذي تمر به مصر اليوم وهو نقل المومياوات الملكية وذلك من خلال تغريدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "يوسف" قائله: "فخورة إني مصرية موكب المومياوات الملكية".

ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.

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