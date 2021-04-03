وزير السياحة: ستتوالى الافتتاحات الأثرية الكبرى خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه تحت عنوان (مصر الحضارة) لم يعرض إلا جزء بسيط من الحضارة المصرية، مشيرًا إلى أنه فيلم تعريفي بالآُثار المصرية وإظهار مدى اهتمام مصر بآثارها بغض النظر عن انتمائها الديني أو الحقبة الزمنية أو أي موقع جغرافي.



وأضاف "العناني" خلال افتتاحه المتحف القومي للحضارة والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "إن هناك تقدم ملحوظ في الاهتمام بالسياحة وإقامة المتاحف الكبرى، ترميم أكثر من 100 موقع أثري و20 متحف وعدد البعثات الأثرية تخطى الـ180 بعثة، وشرفت بعملي مع جيل استثنائي من الأثريين والخبراء المصريين، والفترة القادمة ستتوالى الافتتاحات الكبرى".



