Advertisements

وزير السياحة: ستتوالى الافتتاحات الأثرية الكبرى خلال الفترة المقبلة

السبت 03/أبريل/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه تحت عنوان (مصر الحضارة) لم يعرض إلا جزء بسيط من الحضارة المصرية، مشيرًا إلى أنه فيلم تعريفي بالآُثار المصرية وإظهار مدى اهتمام مصر بآثارها بغض النظر عن انتمائها الديني أو الحقبة الزمنية أو أي موقع جغرافي.

وأضاف "العناني" خلال افتتاحه المتحف القومي للحضارة والتي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "إن هناك تقدم ملحوظ في الاهتمام بالسياحة وإقامة المتاحف الكبرى، ترميم أكثر من 100 موقع أثري و20 متحف وعدد البعثات الأثرية تخطى الـ180 بعثة، وشرفت بعملي مع جيل استثنائي من الأثريين والخبراء المصريين، والفترة القادمة ستتوالى الافتتاحات الكبرى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نفل المومياوات الملكية عرض المومياوات الملكية المومياوات الملكيه المتحف القومى

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

منذ نصف ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يتلقى الهدف الأول من المريخ السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ حوالي 19 ساعة

فوز ديرب نجم وأبو حماد ومنوف وتلا وتعادل بطا في جولة مثيرة بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تأجيل إصدار رخصة إنتاج السجائر في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

"مرور القاهرة": إخلاء طرق موكب نقل المومياوات الملكية في السادسة مساءً (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عدم قبول دعويي هاني العتال لإبطال قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إبراهيم عيسى: مصر ترغب في المطالبة بمليار دولار تعويضات بسبب السفينة الجانحة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تأهله رسميًا.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - تعرف على المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من بيع محمد شريف

منذ حوالي 12 ساعة

قبل موكب المومياوات.. نصيحة مهمة من عمرو أديب

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الأثار يستعرض أهم الاكتشافات الحديثة في ندوة بجامعة حلوان

بحضور حواس.. ندوة لـ"الأعمال المصري الكندي" على شرف وزير الآثار

"العناني" يكشف السر وراء تزايد حركة الاكتشافات الأثرية الفترة الأخيرة

العناني: المعارض الخارجية جتذبت شعوب العالم.. وهذا عدد زوار معرض لندن

خطة جديدة لـ "السياحة والآثار".. و10 مشروعات هدية للعالم في 2020 (تقرير)

"الأثار" عن المتحف الكبير: هدية القرن من مصر للعالم (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل - تفاصيل مثيرة في "خناقة" الشناوي وهاني خلال مباراة المريخ (صور)

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

05:02 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام المريخ

05:35 م

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام المريخ

05:10 م

عاجل.. أحمد فتحي يشعل النيران في بيراميدز بسبب صور الأهلي

09:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة