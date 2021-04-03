بأغنية أثرية.. محمد منير يحيي موكب نقل المومياوات الملكية

قدم المطرب والنجم محمد منير، أغنية لإحياء الحدث العظيم الذي تمر به مصر اليوم وهو موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف الملكي بالفسطاط وهي كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه.



وتحتفل مصر اليوم بحدث عظيم وهو نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويشارك العديد من الفنانين في موكب نقل المومياوات المرتقب، من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية، في موكب لم يحدث في التاريخ، ومنهم حسين فهمي ويسرا وليلى علوي وغيرهم من النجوم.